Tragedia en Mendoza: murió un hombre tras chocar su auto contra un árbol

El conductor perdió el dominio del vehículo e impactó contra un árbol. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado constató el fallecimiento en el lugar.

Un hombre de 32 años murió este domingo por la mañana en un accidente vial ocurrido en el distrito La Colonia, en Junín.

El hecho se registró alrededor de las 9.12 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre un choque en solitario y la posible presencia de una persona atrapada. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 19° constató que se trataba de un Fiat Duna rojo que circulaba por calle Espejo hacia el Este y, por causas que se investigan, su conductor perdió el dominio del vehículo e impactó contra un árbol de gran tamaño.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al conductor y confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Junín.