Mendoza: asesinaron a un joven de 25 años de un disparo en el barrio La Gloria

Tras escucharse varias detonaciones, el joven ingresó con una herida de bala en el cuello a la vivienda y falleció minutos después, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

Un joven de 25 años fue asesinado de un disparo en el barrio La Gloria, en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.59 horas del sábado.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida en el interior de una casa. Al llegar, efectivos de la Comisaría 52° encontraron a la víctima dentro de la vivienda, acompañada por su hermano.

El joven presentaba a simple vista una herida de arma de fuego en el cuello. Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero finalmente constató el fallecimiento en el lugar.

De acuerdo al testimonio del hermano, ambos se encontraban en la casa cuando escucharon varios disparos. Instantes más tarde, la víctima ingresó tomándose el cuello y cayó en el comedor.

En la escena, el personal policial realizó una inspección ocular y secuestró al menos tres vainas servidas, que serán peritadas como parte de la investigación.

Por el momento no hay información oficial sobre detenidos ni sobre el posible autor del ataque.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.