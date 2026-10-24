Nieve, barro y derrumbes: qué rutas están cortadas este sábado y dónde es obligatorio usar cadenas

Vialidad Provincial advirtió sobre complicaciones en distintos sectores de la provincia este sábado. En las villas de montaña es obligatorio portar cadenas y hay tramos donde solo pueden circular vehículos 4×4.

Las lluvias y nevadas complicaron la circulación en distintas rutas de Mendoza. Según el informe de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), hay caminos intransitables por la acumulación de nieve, el barro y los derrumbes, mientras que otros permanecen habilitados con precaución por obras y daños en la calzada.

Las mayores restricciones se concentran en caminos de montaña, especialmente en las zonas de Potrerillos, Vallecitos y el Manzano Histórico, además de varios tramos del sur provincial. En las villas de montaña, Vialidad advirtió sobre nevadas y recordó que es obligatorio portar cadenas.

Qué rutas están intransitables

Ruta Provincial 52, Villavicencio: está intransitable entre el segundo mirador, Los Caracoles y el Balcón, por derrumbes de rocas.

está intransitable entre el segundo mirador, Los Caracoles y el Balcón, por derrumbes de rocas. Ruta Provincial 89, La Carrera: permanece intransitable por barro y nieve.

permanece intransitable por barro y nieve. Ruta Provincial 89, Potrerillos: hay sectores afectados por barro y nieve, entre ellos La Hollada y La Carrera.

hay sectores afectados por barro y nieve, entre ellos La Hollada y La Carrera. Ruta Provincial 173, Valle Grande: el tramo entre el Cañón del Atuel y el dique Valle Grande está intransitable por derrumbes, escurrimientos y barro.

el tramo entre el Cañón del Atuel y el dique Valle Grande está intransitable por derrumbes, escurrimientos y barro. Ruta Provincial 179: está intransitable entre Las Malvinas y Punta del Agua.

está intransitable entre Las Malvinas y Punta del Agua. Ruta Provincial 180, zona de El Nihuil: hay sectores intransitables por nieve, lluvias y crecidas de arroyos, en las inmediaciones del camino a Pata Mora.

hay sectores intransitables por nieve, lluvias y crecidas de arroyos, en las inmediaciones del camino a Pata Mora. Ruta Nacional 220, El Sosneado: está intransitable desde la Ruta Nacional 40 hasta el hotel abandonado, por riesgo de empantanamiento y escurrimientos.

está intransitable desde la Ruta Nacional 40 hasta el hotel abandonado, por riesgo de empantanamiento y escurrimientos. Ruta Provincial 222, Las Leñas: permanece cerrado el acceso desde Las Leñas hasta Valle Hermoso por acumulación de nieve.

permanece cerrado el acceso desde Las Leñas hasta Valle Hermoso por acumulación de nieve. Ruta Provincial 226, Las Loicas y Valle Noble: el tramo desde Valle Noble hasta el Planchón está cerrado por acumulación de nieve.

Dónde hay que usar cadenas

Vialidad Provincial advirtió que las nevadas afectan distintos sectores de montaña y estableció condiciones específicas para circular por la Ruta Provincial 89.

La Carrera: el camino está intransitable por barro y nieve.

el camino está intransitable por barro y nieve. Vallecitos: es obligatorio portar cadenas hasta Guardaparques. Desde allí hasta el Ski Club, solo pueden circular vehículos 4×4 y es obligatorio utilizar cadenas debido a la nieve.

En otros sectores de montaña también se recomienda circular con precaución y respetar las restricciones indicadas en cada tramo.

Además de los caminos cerrados, hay rutas donde se puede circular, pero es necesario extremar los cuidados por las obras, el estado de la calzada o las condiciones del terreno.

Ruta Provincial 4, Ciudad: hay obras de la Dirección Provincial de Vialidad entre Venezuela e Independencia, por mejoras en Jesús Nazareno y el oeste de Guaymallén.

hay obras de la Dirección Provincial de Vialidad entre Venezuela e Independencia, por mejoras en Jesús Nazareno y el oeste de Guaymallén. Ruta Provincial 13, Uspallata: se puede circular con precaución entre el barrio El Sol y Agua de Chilcas. Entre el cerro Siete Colores y Agua de Chilcas, el tránsito es exclusivo para vehículos 4×4.

se puede circular con precaución entre el barrio El Sol y Agua de Chilcas. Entre el cerro Siete Colores y Agua de Chilcas, el tránsito es exclusivo para vehículos 4×4. Ruta Provincial 15, Luján de Cuyo: hay obras en el nuevo puente de la ciudad de Luján, en el sector de Perdriel. Se recomienda precaución y atención a las maniobras de equipos pesados.

hay obras en el nuevo puente de la ciudad de Luján, en el sector de Perdriel. Se recomienda precaución y atención a las maniobras de equipos pesados. Ruta Provincial 22, Acceso Este, tramo de Maipú: hay doble circulación por un ramal en distintos tramos, entre las calles González y Lamadrid.

hay doble circulación por un ramal en distintos tramos, entre las calles González y Lamadrid. Ruta Provincial 31, Maipú: se construye un nuevo puente sobre el río Mendoza y hay trabajos en el tramo entre Fray Luis Beltrán y San Martín.

se construye un nuevo puente sobre el río Mendoza y hay trabajos en el tramo entre Fray Luis Beltrán y San Martín. Ruta Provincial 34, Villa Tulumaya: se recomienda circular con precaución a 5,5 kilómetros al oeste de Costa de Araujo, por obras viales.

se recomienda circular con precaución a 5,5 kilómetros al oeste de Costa de Araujo, por obras viales. Ruta Nacional 40, acceso sur: hay trabajos entre la Variante Palmira y Azcuénaga, con desvíos y doble sentido de circulación por la calzada oeste.

hay trabajos entre la Variante Palmira y Azcuénaga, con desvíos y doble sentido de circulación por la calzada oeste. Ruta Provincial 82, Panamericana: continúan las obras de la tercera etapa, con repavimentación de la Vistalba a Cacheuta y adecuación de puentes y colectoras.

continúan las obras de la tercera etapa, con repavimentación de la Vistalba a Cacheuta y adecuación de puentes y colectoras. Ruta Provincial 86, Los Cerrillos: el camino está habilitado, pero se recomienda precaución en el arroyo Anchayuyo y no cruzarlo si presenta una crecida.

el camino está habilitado, pero se recomienda precaución en el arroyo Anchayuyo y no cruzarlo si presenta una crecida. Ruta Provincial 92 y Ruta Provincial 94, Manzano Histórico: hay que circular con precaución por nevadas en la zona. En el tramo de suelo natural desde el Cristo del Manzano hasta el refugio Alférez Portinari, las condiciones requieren especial atención.

hay que circular con precaución por nevadas en la zona. En el tramo de suelo natural desde el Cristo del Manzano hasta el refugio Alférez Portinari, las condiciones requieren especial atención. Ruta Provincial 186, Malargüe: se recomienda circular con mucha precaución por barro y agua. Los sectores más afectados son los caminos de suelo natural.

se recomienda circular con mucha precaución por barro y agua. Los sectores más afectados son los caminos de suelo natural. Ruta Provincial 222, zona de Malargüe: el acceso a Las Leñas permanece cerrado por acumulación de nieve.

Ante las lluvias, nevadas y complicaciones en los caminos, Vialidad Provincial recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones y evitar el ingreso a los tramos señalizados como intransitables.

En las zonas de montaña, es fundamental llevar cadenas y utilizarlas cuando las condiciones o las autoridades lo exijan. También se recomienda no intentar cruzar arroyos crecidos ni avanzar por caminos de barro.