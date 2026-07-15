Tragedia en Mendoza: murió un hombre de 89 años tras ser atropellado por un rodillo neumático

La víctima de 89 años caminaba junto a su bicicleta cuando fue atropellada por la pesada máquina vial. El conductor del rodillo neumático quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 89 años murió este martes luego de ser atropellado por un rodillo neumático en una calle del centro de San Rafael. El siniestro ocurrió cerca del mediodía en la esquina de Adolfo Calle y Spinelli.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia la víctima fue identificada como H. O. V.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre circulaba por calle Spinelli llevando su bicicleta a la par cuando fue impactado por la maquinaria vial.

El rodillo neumático, una máquina marca Tortone E200, era conducido por S. H. F. F., de 57 años, y avanzaba por Spinelli de oeste a este. Por causas que todavía se investigan, el vehículo terminó colisionando con el peatón que se desplazaba en el mismo sentido.

Tras el aviso al 911, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar. El médico que intervino constató el fallecimiento del hombre de 89 años.

Efectivos de la Comisaría 32.ª, Policía Vial y Policía Científica trabajaron en la escena para realizar las pericias correspondientes. Además, se le practicó un test de alcoholemia al conductor del rodillo neumático, cuyo resultado fue 0,00 g/l de alcohol en sangre.

La fiscalía interviniente quedó a cargo de la investigación.

El rodillo neumático es una maquinaria utilizada en obras viales para compactar y nivelar superficies. Debido a su gran porte y peso operativo, que puede ubicarse entre las 15 y 23 toneladas, estos equipos son utilizados principalmente en trabajos de pavimentación y mantenimiento de calles.