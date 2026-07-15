Incendio en Las Heras: investigan si varias conexiones clandestinas provocaron la destrucción total de una vivienda

Las llamas consumieron por completo la vivienda. Las primeras pericias indican que el fuego se habría originado por un desperfecto eléctrico vinculado a varias conexiones clandestinas.

Una vivienda del barrio San Francisco, en Las Heras, quedó completamente destruida tras un incendio registrado durante la noche del martes.

El hecho ocurrió cerca de las 23.35 horas en una casa ubicada entre las calles San Lorenzo y Dorrego.

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando varios llamados a la línea de emergencias alertaron sobre un incendio en el lugar.

Al llegar, efectivos policiales de la Comisaría 36° y dotaciones de Bomberos encontraron la vivienda envuelta en llamas. Los equipos trabajaron durante varios minutos para controlar el fuego y evitar que se extendiera a inmuebles cercanos.

Tras extinguir el incendio, los bomberos confirmaron que las pérdidas fueron totales, ya que la vivienda quedó completamente afectada por el siniestro.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el fuego se habría iniciado por un desperfecto eléctrico. Los investigadores señalaron que la casa presentaba varias conexiones clandestinas, una situación que podría haber provocado el incendio.

Personal del Cuartel Central llevó adelante las actuaciones correspondientes.