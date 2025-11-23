Tragedia en Mendoza: murió un ciclista atropellado por un camión y el conductor escapó

El accidente ocurrió cuando un camión embistió a tres ciclistas. Un hombre murió en el lugar y dos mujeres fueron trasladadas al hospital con politraumatismos. El conductor escapó y es buscado por la policía.

Un trágico accidente ocurrió a las 2.35 horas de la madrugada del domingo en la Ruta Nacional 142, Lavalle.

Según fuentes policiales, tres ciclistas que circulaban por la zona fueron embestidos por un camión cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

Al arribar el personal policial y el Servicio de Emergencias Coordinado (SMN), se constató el fallecimiento del ciclista en el lugar. Las dos mujeres presentaban politraumatismos y fueron trasladadas al hospital Rawson de San Juan, donde quedaron internadas fuera de peligro.

El hecho fue informado inicialmente por la policía de la provincia de San Juan.

La Oficina Fiscal de Lavalle quedó a cargo de las actuaciones y trabaja para determinar más detalles y localizar al conductor involucrado.