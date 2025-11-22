Tragedia en Maipú: murió un motociclista tras chocar contra un auto frente al Parque Metropolitano

El accidente se produjo en el ingreso al Parque Metropolitano, cuando una motocicleta chocó contra un auto de una aplicación de viajes. El conductor de la moto murió en el lugar a causa del impacto.

Un motociclista murió en un accidente de tránsito ocurrido este sábado alrededor de las 13 horas en el Lateral Norte del ingreso al Parque Metropolitano, en Maipú.

El siniestro se registró sobre la Ruta 10, también conocida como Emilio Civit.

De acuerdo con la información policial, una motocicleta colisionó contra un auto perteneciente a una aplicación de transporte.

Según datos aportados por la Subjefatura Vial Gran Mendoza, el motociclista falleció en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas tras el fuerte impacto.

Personal policial y peritos viales trabajaron en la zona para establecer las circunstancias que derivaron en este accidente fatal.