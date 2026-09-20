Tragedia en Mendoza: dos personas murieron tras un choque

El siniestro ocurrió este domingo por la tarde. Las víctimas fatales viajaban en un Renault Megane, que chocó contra una Volkswagen Amarok.

Dos personas murieron este domingo por la tarde tras un choque entre una Volkswagen Amarok y un Renault Megane en San Rafael. El siniestro ocurrió alrededor de las 16.05 horas en la intersección de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos.

De acuerdo con la información policial, la Amarok circulaba por la Ruta Nacional 143 de este a oeste, mientras que el Renault Megane avanzaba por calle Cubillos de sur a norte. Por motivos que son investigados, ambos vehículos colisionaron en el cruce.

En la camioneta viajaban tres personas: el conductor, identificado como S. R., y dos acompañantes, R. L. y G. R. Los tres fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Al conductor de la Volkswagen Amarok se le realizó un dosaje de alcohol, que arrojó 0,00 gramos por litro.

En el Renault Megane viajaban cuatro personas. Como consecuencia del impacto, murieron el conductor, A. G., y uno de los acompañantes.

Personal de la Comisaría 38° y de Policía Vial trabajó en el lugar para asistir a las personas involucradas y realizar las actuaciones correspondientes.