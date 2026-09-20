Accidente en Penitentes Park: una joven de 18 años está grave tras caer mientras esquiaba

La joven sufrió un fuerte golpe contra un pilar de las telesillas y fue diagnosticada con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Debió ser trasladada a un hospital de la Ciudad de Mendoza.

Una joven de 18 años sufrió un grave accidente mientras practicaba esquí en el complejo Penitentes Park, en Mendoza. El hecho ocurrió cuando perdió el equilibrio durante el descenso y terminó impactando contra uno de los pilares del sistema de telesillas.

Según informaron fuentes policiales, como consecuencia del golpe la joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Tras recibir las primeras atenciones médicas, fue trasladada a un hospital de la zona.

Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron su derivación a un centro asistencial de la Ciudad de Mendoza. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hizo el traslado por vía terrestre.

Para agilizar el recorrido y reducir los tiempos de llegada, efectivos de la Policía de Mendoza y de Gendarmería Nacional montaron un corredor sanitario para acompañar a la ambulancia.

El operativo incluyó cortes preventivos y la coordinación del tránsito en distintos puntos del recorrido. Entre las medidas adoptadas se dispuso además el corte de salida de camiones desde el A.C.I., con el objetivo de despejar el paso del vehículo sanitario.

La ambulancia avanzó escoltada por las fuerzas de seguridad hasta continuar su recorrido hacia Mendoza, donde la joven debía recibir atención médica especializada.