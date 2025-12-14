Tragedia en Maipú: murió un peatón al ser atropellado cuando cruzaba por el Acceso Este

El siniestro vial ocurrió este sábado por la noche, a la altura de Don Bosco e Isidro Maza. La víctima falleció en el lugar y el conductor dio negativo en el control de alcoholemia.

Un trágico accidente de tránsito se registró este sábado por la noche en el departamento de Maipú, donde un peatón murió tras ser atropellado sobre el Acceso Este.

El hecho ocurrió cerca de las 21.30 horas, cuando una camioneta Renault Duster circulaba de oeste a este por esa arteria, entre las calles Don Bosco e Isidro Maza. En ese momento, un hombre intentó cruzar la calzada y fue embestido por el vehículo.

Producto del fuerte impacto, el peatón quedó tendido sobre el asfalto. Minutos después arribó al lugar personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), cuyo equipo médico constató el fallecimiento de la víctima en el lugar del siniestro.

Según informaron fuentes oficiales, el peatón no llevaba documentación consigo al momento del hecho, por lo que aún no había podido ser identificado.

En tanto, el conductor del vehículo, identificado con las iniciales B.A.E., resultó ileso y fue sometido al control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Interviene en el caso personal de la Delegación Vial del Gran Mendoza.