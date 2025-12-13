Encontraron ahogado al mendocino que había desaparecido hace casi una semana en el río Negro

El cuerpo de Enzo Leandro de Oro, de 28 años, fue encontrado tras seis días de rastrillajes en la zona del río, en General Roca. La búsqueda incluyó operativos terrestres y fluviales y estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Luego de casi una semana de intensas tareas de búsqueda, este viernes fue hallado muerto Enzo Leandro de Oro, de 28 años, quien permanecía desaparecido en la zona del Río Negro, a la altura de Paso Córdoba, en General Roca.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el cuerpo fue localizado alrededor de las 4 de la madrugada. Más tarde, durante la mañana, los familiares realizaron el reconocimiento correspondiente.

Seis días de rastrillajes

El operativo de búsqueda se extendió durante seis días y estuvo a cargo de la fiscal María Celeste Benatti. Participaron efectivos policiales, personal de la Brigada K9, Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Roca y una embarcación especializada proveniente de Cipolletti.

El jefe de la Unidad Regional II, comisario José González, había explicado que la ausencia de testigos directos que confirmaran la caída del joven al río obligó a realizar un rastrillaje exhaustivo, tanto en las costas como en el cauce, debido a la falta de certezas sobre lo ocurrido.

Durante la jornada del jueves, las tareas se intensificaron en el sector conocido como El Parador, en la Isla 32, donde se concentraron los últimos operativos.

En el transcurso de la búsqueda, vecinos entregaron una mochila encontrada sobre la ribera al Destacamento 166. El elemento fue reconocido por la familia como propiedad de Enzo, oriundo de Mendoza y radicado en General Roca desde hacía cinco años.

Si bien ese hallazgo resultó relevante para la investigación, no permitió determinar en ese momento las circunstancias de la desaparición, que finalmente se esclarecieron con el hallazgo del cuerpo en las últimas horas.