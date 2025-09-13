Tragedia en Maipú: murió un motociclista tras ser impactado por un colectivo

La víctima de 25 años falleció tras un choque con un colectivo. La policía investiga las causas del accidente.

Un motociclista de 25 años murió el sábado a las 8:30 horas tras ser colisionado por un colectivo en Maipú.

El hecho ocurrió cuando la víctima circulaba a bordo de una moto Bajaj 200cc por calle Jerónimo Ruíz, cuando al llegar a la intersección con Bruno Morón fue chocado por un colectivo del Grupo 800.

Personal de Tránsito Municipal, policías y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al motociclista pero constataron su fallecimiento en el lugar.

El conductor del colectivo de 38 años, dio negativo en el test de alcoholemia.

Intervino la Oficina Fiscal de jurisdicción.