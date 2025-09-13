Guaymallén: motociclista perdió una pierna tras chocar con un auto

Guaymallén: motociclista perdió una pierna tras chocar con un auto

Policiales

El conductor de una moto sufrió la amputación de una pierna tras ser impactado por un auto. La policía investiga las causas del accidente.

usuario
Redacción ElNueve.com

Un accidente vial ocurrido el sábado a las 6:45 horas dejó a un motociclista gravemente herido en Guaymallén.

Según los primeros informes policiales, la víctima de 38 años, conducía una moto Betamotor 150cc por Ruta 50 en dirección oeste-este cuando fue colisionado por un Volkswagen Nivus que circulaba en sentido contrario y dobló hacia la izquierda en la intersección con Rodríguez Peña.

El choque provocó que el motociclista sufriera politraumatismos y la amputación de su pierna derecha. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

El conductor del auto, de 74 años, fue sometido a un dosaje de alcohol que arrojó resultado negativo.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción intervino para determinar las circunstancias del hecho.