Video: las imágenes que muestran a Agostina, la adolescente buscada por todo el país, entrando a la casa del detenido

Un video de una cámara de seguridad mostró a la adolescente ingresando a la casa del único detenido en la causa, contradiciendo su primera declaración ante la Justicia y sumando un elemento clave a la investigación.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el último fin de semana, sumó en las últimas horas un elemento considerado clave para el avance de la causa: un video de una cámara de seguridad que muestra a la menor ingresando a la vivienda de Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento.

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad captaron el momento en que Agostina entra a la casa ubicada en calle Juan del Campillo al 878, acompañada por Barrelier. El material ya fue incorporado al expediente judicial y es analizado por los investigadores.

El video contradice la primera versión brindada por el detenido ante la Justicia. Según había declarado inicialmente, la adolescente habría llegado hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo y luego se habría retirado caminando sola.

🚨 CASO AGOSTINA: UNA CÁMARA LA MUESTRA ENTRANDO A LA CASA DEL DETENIDO

– Se observa a Claudio Barrelier con la chica desaparecida ingresando a su domicilio

– Siguen registrando las cámaras para ver si salió de ese mismo lugar

– El detenido sigue sin declarar pic.twitter.com/saLvXxszUY — Vía Szeta (@mauroszeta) May 28, 2026

Además, Barrelier aseguró posteriormente haber visto a la menor subir a un Volkswagen Gol rojo en la zona de Urquiza y Avellaneda, una hipótesis que ahora quedó bajo revisión tras la aparición de las nuevas imágenes.

La causa está en manos del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó distintas medidas investigativas, entre ellas allanamientos y peritajes para intentar reconstruir qué ocurrió con la adolescente y establecer su paradero.

En ese marco, efectivos de la Policía de Córdoba secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros elementos de interés para la investigación, los cuales serán sometidos a análisis pericial en busca de información relevante.