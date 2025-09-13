¿Sin planes para este sábado? sumate a esta propuesta musical gratuita

Se trata de una propuesta distinta para disfrutar del talento local en vivo. La entrada es libre y gratuita.

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y turistas a vivir una experiencia musical única con “Sabor a Jazz”, un ciclo de conciertos gratuitos que inicia este sábado 13 de septiembre en el Mercado Central.

La actividad se realizará todos los sábados de septiembre y continuará el primer sábado de octubre, a partir de las 13 horas.

La invitación propone un formato semiacústico, ideal para disfrutar del jazz local en un ambiente cercano y acogedor.

El objetivo de este ciclo es promover la música instrumental mendocina, fortalecer la presencia de artistas locales y ofrecer experiencias culturales de alta calidad, gratuitas y accesibles para toda la comunidad. Además, busca dinamizar espacios tradicionales del centro de manera sostenible, con bajo impacto logístico y ambiental.

La programación estará encabezada por el grupo mendocino Jazz Gordon, integrado por Marcelo Mocayar, Luciano Serpa, Mauricio Cavadore y Marcelo Páez, quienes contarán con la participación de artistas invitados en cada presentación.

Con “Sabor a Jazz”, Mendoza combina cultura, música y espacios públicos, invitando a disfrutar de conciertos gratuitos en el corazón de la ciudad.