Lo detuvieron con un arma casera en Godoy Cruz: tenía antecedentes penales

El hombre fue detenido tras la denuncia de vecinos que alertaron sobre su conducta en la vía pública. En el lugar, la policía le secuestró un arma de fabricación casera. Presenta antecedentes por distintos hechos de hurto y robo.

Un hombre de 46 años fue detenido este viernes en Godoy Cruz luego de que varios vecinos alertaran al 911 sobre su conducta sospechosa en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.10 horas, en la intersección de Rawson y Terrada.

Los llamados reportaban que una persona estaba mostrando un arma de fuego en plena calle. Con la descripción aportada, personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) se dirigió de inmediato al lugar y localizó al sospechoso cuando intentaba escapar.

Los efectivos lograron reducirlo y, durante la requisa, hallaron entre sus prendas un arma de fabricación casera con la inscripción “Top Model”, calibre 5. El elemento tenía la empuñadura y el cañón cubiertos con una goma negra y envueltos en nylon.

El detenido no tenía medidas pendientes, aunque presenta antecedentes penales por distintos delitos registrados entre 2008 y 2012, entre ellos hurto agravado y robo en poblado y en banda.

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado a sede judicial.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.