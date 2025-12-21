Tragedia en Maipú: murió un motociclista de 23 años tras chocar contra un árbol

El accidente ocurrió cuando el joven circulaba en moto por la zona y, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó chocando contra un árbol.

Un joven motociclista de 23 años murió en la mañana de este domingo luego de chocar contra un árbol en el departamento de Maipú.

El hecho se registró alrededor de las 6.15 horas en la intersección de calle Juan Isidro Maza y la lateral norte del Acceso Este.

Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre un hombre que habría chocado con su moto contra un árbol. Se desplazó al lugar personal de la Comisaría 49° junto a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Profesionales de la salud constataron el fallecimiento del conductor. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el joven circulaba en una motocicleta Honda de 150 cc en sentido norte-sur por Juan Isidro Maza y, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado metros antes de llegar a la lateral del Acceso Este, impactando violentamente contra un árbol.

La Justicia trabaja para determinar la mecánica del accidente.