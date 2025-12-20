Mendoza: un joven murió y una adolescente resultó herida tras el choque entre una moto y un camión

Un accidente en la intersección de Severo del Castillo y Calle 7 involucró a una moto y un camión cuyo acoplado se desprendió. El acompañante de la moto murió y la conductora sufrió politraumatismos.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 16:30 horas en la intersección de calle Severo del Castillo y Calle 7 de Guyamallén.

Según informaron desde la Subcomisaría Puente de Hierro, un camión Volvo que circulaba de sur a norte perdió el acoplado al llegar a la calle Nueva 7, impactando de frente contra una moto Honda Wave que circulaba en sentido contrario.

El acompañante de la moto de 19 años, fue trasladado de urgencia al microhospital de Puente de Hierro, donde se confirmó su fallecimiento. La conductora, una joven de 17 años, sufrió politraumatismos y permanece internada.

Personal policial y la Oficina Fiscal de Jurisdicción intervinieron para realizar las investigaciones correspondientes.