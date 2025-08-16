Megaoperativo de traslado del reactor en Mendoza: qué calles estarán cortadas y en qué horarios este sábado

El reactor de 456 toneladas sigue avanzando hacia la refinería de YPF. Este sábado realiza un desvío clave y genera cortes temporales en diferentes tramos de su recorrido.

El reactor de 456 toneladas fabricado por IMPSA para la refinería de YPF continúa este sábado su complejo traslado por Mendoza.

La estructura, considerada estratégica para modernizar la producción de diésel, inició la jornada con una maniobra de ingeniería clave: en lugar de cruzar el puente de la Ruta 40 sobre el río Mendoza, el convoy desvió hacia una colectora del Acceso Sur y avanzó por un camino de tierra consolidado especialmente para soportar su peso.

Este operativo de gran magnitud está siendo coordinado por la Policía de Mendoza junto con agentes municipales de Maipú, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

El tránsito en cada tramo se interrumpe entre 20 minutos y una hora, dependiendo del avance del reactor.

El recorrido de este sábado

El recorrido de hoy incluye colectoras del Acceso Sur y arterias como Azcuénaga y Olavarría, con destino al cruce de las rutas 40 y 7, en la zona de YPF Red Mercosur.

La continuidad del traslado, una vez alcanzada la próxima parada, dependerá de la autorización de Vialidad Nacional para circular por la Ruta 7. Sin esa habilitación, el operativo podría extenderse hasta mediados de la próxima semana.

Calles cortadas y horarios

Acceso Sur y calle Boedo : cortes temporales desde la mañana, por la salida del reactor hacia colectoras.

: cortes temporales desde la por la salida del reactor hacia colectoras. Colectoras del Acceso Sur (sentido norte-sur): interrupciones parciales durante el avance del convoy.

(sentido norte-sur): interrupciones parciales durante el avance del convoy. Calles Azcuénaga y Olavarría : tránsito reducido en distintos tramos hasta media tarde.

: tránsito reducido en distintos tramos hasta Cruce de rutas 40 y 7 (zona YPF Red Mercosur): previsto entre el mediodía y las 16 horas, con cortes de entre 30 minutos y una hora.

Los desvíos son dinámicos y se van habilitando a medida que el equipo completa cada tramo.