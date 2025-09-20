Tragedia en Maipú: murió un joven al chocar contra un poste

En la madrugada de este sábado, un joven murió tras un accidente de tránsito. La Policía y la Fiscalía investigan el siniestro.

Un joven de 25 años murió en la madrugada de este sábado tras protagonizar un accidente de tránsito en Maipú.

El siniestro ocurrió en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol, cuando el conductor perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra un poste de alumbrado público.

Vecinos y automovilistas que circulaban por la zona alertaron al 911 sobre el hecho. Al llegar al lugar, personal policial, bomberos y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que el conductor del Chevrolet Corsa, se encontraba sin vida dentro del vehículo.

Según los primeros informes, el joven circulaba hacia el este cuando, por motivos que se investigan, colisionó contra el muro separador de carriles y luego terminó impactando contra el poste.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y Policía Vial para recolectar evidencia y esclarecer las circunstancias del accidente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente, que continuará con la investigación.