Fin de semana con viento Zonda, tormentas aisladas y nevadas en la cordillera: el pronóstico del tiempo para Mendoza

Mendoza atraviesa un fin de semana marcado por el viento Zonda, tormentas en el llano y nevadas en la cordillera. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla para algunos sectores de la provincia por las ráfagas intensas.

Este sábado, Mendoza amaneció bajo alerta amarilla por viento Zonda.

Las zonas afectadas

Se pronostican vientos del oeste y nevadas en la cordillera del Valle de Uco y la cordillera norte. Además, se espera viento Zonda en la precordillera, el Valle de Uco, Gran Mendoza y la zona baja de Malargüe, lo que podría generar ráfagas intensas.

Pronóstico del tiempo extendido

Sábado

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas asladas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Situación de viento Oeste y nevadas en cordillera de Valle de Uco y cordillera Norte.

Viento Zonda en toda la precordillera, Valle de Uco, Gran Mendoza y zona baja de Malargüe.

Probabilidad de tormentas por sectores, durante la noche.

La temperatura máxima podría alcanzar los 23°C con una mínima registrada en: 12°C.

Domingo

El día continuará parcialmente nublado, con temperaturas estables y vientos moderados del sur.

Se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas y nevadas en la cordillera.

La máxima podría llegar a los 19°C con una mínima de: 7°C.

Lunes

Buen tiempo en la provincia, con cielo mayormente despejado y temperaturas más agradables.

Máxima de 25°C y mínima de 10°C.