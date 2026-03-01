Tragedia en Maipú: falleció un motociclista tras chocar contra un árbol

El conductor, de 35 años, perdió el dominio de su motocicleta e impactó contra un árbol al costado de la calzada. Personal policial y del SEC constató el fallecimiento en el lugar.

Durante la madrugada de este domingo, un motociclista falleció tras impactar contra un árbol.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.15 en calle Don Bosco al 2100 en el departamento de Maipú.

Según fuentes policiales, el hombre, identificado como R.G.L., de 35 años, circulaba en una motocicleta Motomel 110cc en dirección sur a norte cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el dominio del rodado.

Tras desestabilizarse, la moto terminó impactando contra un árbol ubicado al costado de la calzada. Vecinos alertaron al 911 y hasta el lugar llegó personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al arribo de los equipos de asistencia, los médicos constataron que el motociclista ya había fallecido.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, mientras se realizan las pericias correspondientes.