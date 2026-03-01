Calor y lluvias para este domingo: el pronóstico del tiempo para Mendoza

Luego de una mejora en las condiciones del tiempo, este domingo se presenta con temperaturas en ascenso y nubosidad variable. Hacia la noche podrían registrarse tormentas, especialmente en el sur provincial, según el último informe de Defensa Civil.

Durante la jornada se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso.

Los vientos serán moderados del noreste, mientras que en la zona cordillerana el cielo se mantendrá poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 35º y la mínima será de 17º.

Las tormentas podrían desarrollarse durante la noche, principalmente en el sur provincial, en un contexto de inestabilidad generalizada.

Pronóstico extendido

Lunes

Para el lunes, continuará el tiempo caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas. No se descarta la caída de granizo y se prevén precipitaciones en cordillera.

Los vientos serán moderados del sector sur.

La máxima será de 34ºy la mínima de 21º.

Martes

El martes se espera un descenso de la temperatura, con nubosidad en disminución y vientos algo fuertes del sur.

La máxima llegará a los 28º y la mínima se ubicará en 19º.

Miércoles

El miércoles volverá la inestabilidad hacia la noche, con nubosidad variable, probabilidad de tormentas y vientos moderados del sudeste.

La temperatura oscilará entre los 31º de máxima y 17º de mínima.