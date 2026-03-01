Tragedia en Mendoza: murió un peatón tras ser atropellado

La víctima tenía 55 años y falleció en el lugar. La conductora del vehículo dio negativo en el test de alcoholemia.

Durante la noche del sábado, un peatón falleció tras ser atropellado en Ruta 200, en las inmediaciones de Real del Padre, en el departamento de San Rafael.

El accidente vial se registró cerca de las 23.40 horas, a unos 1.500 metros del cruce con Ruta 302.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 51 años, identificada como M.C.T., conducía un Volkswagen 1500 en dirección sur a norte por Ruta 200 cuando, por razones que se investigan, impactó contra un hombre de 55 años que caminaba por la misma arteria y en el mismo sentido de circulación.

Tras el llamado de emergencia, arribó al lugar personal médico del Centro de Salud de Jaime Prats. Los profesionales asistieron al peatón, pero falleció en el lugar del hecho.

De acuerdo con el parte oficial, a la conductora se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos por litro de sangre).

En la escena trabajó personal de la Comisaría 26°, Policía Vial, Policía Científica y Bomberos, mientras que la investigación quedó a cargo del Ayudante Fiscal en turno, quien deberá determinar la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades.