Mega corte de agua en el Gran Mendoza: las zonas afectadas

El servicio se interrumpió de forma imprevista por la rotura de una arteria principal y afecta a varios departamentos del Gran Mendoza. Piden extremar el cuidado del agua hasta la normalización.
Un corte imprevisto de agua potable afecta este miércoles a distintos puntos del Gran Mendoza.
La interrupción del servicio fue informada por Aguas Mendocinas y responde a un problema técnico en una de las principales instalaciones del sistema.
Según detallaron, la situación se originó por la rotura de una arteria principal de gran diámetro en el establecimiento potabilizador de Luján I. El daño habría sido provocado por trabajos de terceros, lo que obligó a interrumpir el normal abastecimiento mientras se realizan las tareas de reparación.
Zonas afectadas por el corte de agua
El inconveniente impacta en varios departamentos del Gran Mendoza:
- Ciudad de Mendoza: secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, además de La Favorita.
- Godoy Cruz: San Francisco del Monte, Benegas, Las Tortugas y zona oeste.
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas y kilómetro 11.
- Las Heras: zona oeste.
- Maipú: Coquimbito.
Desde la empresa no precisaron un horario exacto de normalización, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones hasta que el servicio se restablezca por completo.
Recomendaciones para los usuarios
Ante este tipo de contingencias, desde Aguas Mendocinas sugieren:
- Mantener una reserva de agua potable (al menos 2 litros por persona).
- Cuidar el agua almacenada en tanques domiciliarios.
- Regular el uso en canillas para evitar el desperdicio.
- Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.
- No lavar veredas ni vehículos con manguera, una práctica que está prohibida.
- Revisar pérdidas o goteos en instalaciones internas.