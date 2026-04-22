“La del vestido rojo soy yo”: ¿es la doble de Daniela Galván?

Todo empezó con un comentario al aire y terminó con todos bailando en el estudio, en un momento espontáneo que sorprendió a los televidentes.

Un pase descontracturado y lleno de humor se vivió en la pantalla de Canal 9 Televida, cuando las conductoras de “Viva la Mañana” saludaban al equipo de “Cada Día” y protagonizaron una escena que rápidamente trajo risas.

Todo comenzó con un comentario sobre vestimenta y parecidos físicos, que derivó en la reproducción de un video viral donde tres mujeres bailaban. A partir de allí, el estudio se transformó en un espacio de baile.

Fue Daniela Galván quien dijo con humor: “La de vestido rojo soy yo, la Laura es la de verde y la Lu es la de negro. Lu, te sale re bien el pasito. Las tres tienen tema con el frizz como nosotras. Uy, somos igual”, lanzó entre carcajadas.

La broma continuó cuando Luciana Campigotto sumó una referencia a otro contenido viral: “Chicho está con el estilo del de Rosalía. ¿No tenía un chaleco?”, dijo, en alusión a un video del cantante argentino Fabián Show junto a Pichirica, donde se hace una observación humorística sobre la bailarina Rosalía López.

En medio del clima distendido, el resto del equipo también se sumó. Chico Bazzali propuso incluso ir un paso más allá: “No estaría mal hacer un video todos los que integramos el canal, un cortometraje o un video musical”, comentó.

La escena fue escalando en espontaneidad hasta que, entre música y risas, todos terminaron bailando y abandonando el set, cerrando el pase con un momento muy distendido y con humor.