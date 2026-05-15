Revolución en Gran Hermano: ocho nuevos ingresos y las favoritas para volver en el repechaje

Mientras la tensión crece de cara a la eliminación de este domingo, la producción ya tiene listo un operativo de reingresos masivos que promete sacudir las estrategias de los jugadores actuales.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para un giro de 180 grados. Mientras la tensión crece de cara a la eliminación de este domingo, la producción ya tiene listo un operativo de reingresos masivos que promete sacudir las estrategias de los jugadores actuales. Con un formato inédito y nombres de alto perfil sobre la mesa, el reality de las noches de El 9 Televida entra en su etapa más imprevisible.

Un repechaje “8×8”: categorías y sorpresas

Según trascendió en las últimas horas, este miércoles no será una gala más. El nuevo repechaje contará con ocho ingresos que buscan renovar el aire de la casa y romper con las alianzas consolidadas. La estructura de los nuevos habitantes estaría dividida de la siguiente manera:

4 participantes eliminados de la actual edición (elegidos por el voto del público).

2 exparticipantes de temporadas anteriores (un guiño a la nostalgia del formato).

1 famoso o famosa (que entraría a competir a la par del resto).

1 persona totalmente desconocida (seleccionada por la producción).

Las favoritas de Ángel de Brito: ¿Quiénes vuelven?

El periodista Ángel de Brito encendió las redes sociales al filtrar los nombres que hoy pican en punta para reingresar. Entre las favoritas del público y la producción se encuentran figuras que dejaron el juego por motivos muy diversos:

Andrea del Boca: La actriz tuvo que abandonar la casa por un accidente dental y su regreso es uno de los más esperados.

Yipio: La comediante se retiró por urgencias familiares en Uruguay y cuenta con un fuerte apoyo para su segunda oportunidad.

Sol y Carmiña: Ambas fueron expulsadas (la primera por intentos de abandono y la segunda por comentarios racistas). Su reingreso genera fuerte controversia, pero asegura conflicto y medición.

El domingo: última eliminación antes de la “invasión”

Antes de abrir las puertas al repechaje, el público deberá decidir quién abandona la casa este domingo 17 de mayo. Cabe recordar que la placa final está integrada por Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Luana Fernández y Cinzia Francischiello.

Esta última llega en una situación crítica tras la dura sanción del “Big”, quien la mandó a placa directa por filtrar información del exterior. La votación del domingo será negativa, por lo que el más votado se quedará afuera de la casa apenas 72 horas antes de que comience el operativo retorno.