Tragedia en Lavalle: dos adultos mayores murieron en su vivienda

Un matrimonio fue hallado sin vida este domingo en una casa ubicada sobre la Ruta 24, en Lavalle. Se investiga si la causa de la muerte fue una intoxicación por monóxido de carbono.

Dos adultos mayores fueron encontrados muertos dentro de su vivienda luego de que se desatara un incendio en el inmueble.

El siniestro ocurrió cerca de las 9.40 horas en una casa situada sobre la Ruta 24, a un kilómetro al sur de calle Chacón, jurisdicción de la Comisaría 17ª, en Lavalle.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas tenían 72 y 79 años.

De acuerdo a la investigación preliminar, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de humo y la posibilidad de víctimas fatales dentro de la vivienda. Al arribar al lugar, efectivos policiales y bomberos confirmaron la presencia de los cuerpos. Uno hallado en el dormitorio y el otro en el baño.

Vecinos de la zona indicaron que durante la noche observaron fuego en la parte frontal de la casa, aunque no se registraron mayores daños estructurales en el interior.

Las primeras pericias sugieren que el fallecimiento podría estar vinculado a una intoxicación por monóxido de carbono, ya que no se constataron quemaduras en los cuerpos.

El ayudante fiscal de turno ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes y solicitó la intervención de Policía Científica y peritos de Bomberos del Cuartel Central, quienes trabajaron en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.