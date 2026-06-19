Se rearma el jurado de MasterChef Celebrity: un confirmado, una baja sensible y el inesperado candidato que va a casting

Con la conducción de Wanda Nara y el inicio de las grabaciones programado para septiembre, Telefe define a contrarreloj el nuevo estrado. El único histórico asegurado es Damián Betular, mientras que se confirmó la salida de Donato de Santis.

El regreso de MasterChef Celebrity ya empieza a encender las hornallas de la televisión argentina de cara al tramo final del año, pero la conformación de su prestigioso jurado se transformó en un verdadero rompecabezas para la producción. Con Wanda Nara ratificada una vez más al frente de la conducción, el canal busca repetir el éxito de audiencias con una temporada que se grabará entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Sin embargo, el trío de chefs sufrirá modificaciones históricas e inesperadas.

Damián Betular, el único sobreviviente del trío histórico

Hasta el momento, el único nombre completamente asegurado en el estrado es el de Damián Betular. El pastelero y gran favorito del público aportará la cuota de continuidad y frescura a una temporada que, desde el arranque, se perfila con una renovación drástica.

La gran incógnita que desvela en los pasillos de Telefe es el futuro de Germán Martitegui. El chef más exigente del certamen —quien forma parte del formato desde su primera edición amateur en 2014— aún no ha cerrado su contrato oficial y su continuidad o salida definitiva se debate bajo un estricto hermetismo en las esferas del canal, alimentando las especulaciones en los foros de fanáticos.

La emotiva renuncia de Donato de Santis

Lo que ya es una certeza absoluta es que la emblemática foto del trío de chefs no volverá a repetirse. El italiano Donato de Santis decidió dar un paso al costado y dejar vacante su mítico lugar.

Su despedida se había gestado con profunda emoción durante la gran final de la última edición (donde se consagró campeón el creador de contenido Ian Lucas). En aquel momento, el cocinero tano dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros de ruta: “Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, dos grandes profesionales. A vos, Wanda, una persona increíble, de gran generosidad. Y al público que siempre estuvo presente y me acompañó por todo este tiempo”, expresó al cerrar un ciclo imborrable.

El candidato sorpresa: Mauricio Asta va a casting

Ante la baja de Donato y la duda de Martitegui, la danza de nombres comenzó a moverse con velocidad. El principal apuntado por los productores es Mauricio Asta, un cocinero con fuerte carisma y probada experiencia en el rol tras su recordado paso por El gran premio de la cocina (El Trece).

Sin embargo, fuentes cercanas a la producción le aseguraron a Teleshow que el desembarco de Asta no está cerrado de forma directa, sino que dependerá de un casting específico frente a cámara. La intención de la productora es realizar pruebas de química, contrapuntos y carácter entre los nuevos integrantes antes de realizar el anuncio oficial, entendiendo que la dinámica del jurado es el verdadero motor del reality de cocina más famoso del país.