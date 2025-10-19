Tragedia en Guaymallén: murió mientras compartía un asado con su familia

El joven de 29 años se descompensó mientras compartía un asado familiar por el Día de la Madre y, pese a los intentos de reanimación, murió en el lugar.

Este domingo en Guaymallén un joven de 29 años murió mientras compartía un asado.

El hecho ocurrió cerca de las 14.50 horas en una vivienda ubicada sobre calle Silvano Rodríguez, en jurisdicción de la Comisaría 9.

De acuerdo con la información policial, el hombre, identificado con las iniciales G.H.M, estaba preparando la carne cuando, al probar un trozo, comenzó a tener dificultades para respirar. Minutos después se desvaneció frente a sus familiares, quienes llamaron de inmediato al 911.

Personal policial acudió rápidamente al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, pese a los esfuerzos, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no pudo ser reanimado.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción intervino en el caso.