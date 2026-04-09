Tragedia en Godoy Cruz: murió una joven de 21 años tras un accidente en moto

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en Godoy Cruz. La víctima tenía 21 años y falleció en el lugar.

Una joven de 21 años murió este jueves por la mañana luego de un accidente en motocicleta en el oeste de Godoy Cruz.

Según fuentes policiales, el hecho habría ocurrido sin la intervención de terceros.

El siniestro se registró cerca de las 7 horas en la intersección de Gorriti y el corredor Marciano Cantero. En la zona circulaban dos personas en una moto cuando, al ingresar a una rotonda, el conductor perdió el control del vehículo y derrapó.

Ambos ocupantes cayeron sobre el asfalto y quedaron tendidos en el lugar. Tras un llamado al 911, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la joven, quien presentaba heridas de gravedad y un abundante sangrado.

Minutos después, los profesionales confirmaron su fallecimiento en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.