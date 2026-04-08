Un motociclista falleció luego de desbarrancar en una curva de la Ruta 7 en Uspallata

El motociclista de 30 años no habría advertido una curva por lo que perdió el control del vehículo y terminó cayendo a un barranco de difícil acceso.

Un motociclista falleció en la Ruta 7 luego de protagonizar un grave accidente en alta montaña, a la altura de Uspallata, en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde luego de que la víctima no advirtiera una curva y terminara cayendo a un barranco.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 16:30 en el kilómetro 1130, en una zona de curvas próxima a los túneles de la ruta internacional.

De acuerdo a los primeros datos, el conductor de 30 años, circulaba en una motocicleta cuando perdió el control en una curva y continuó su trayectoria fuera de la calzada, lo que provocó que desbarrancara hacia un sector de difícil acceso, según informaron fuentes policiales.

Un testigo que presenció la escena alertó al 911, lo que permitió activar rápidamente un operativo de emergencia en la zona.

Personal policial y efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un rastrillaje en el lugar hasta lograr ubicar tanto la moto como al conductor en el fondo del barranco. Debido a la complejidad del terreno, los trabajos de rescate demandaron un importante despliegue, mientras se aguardaba la llegada de asistencia médica.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el lugar y, tras examinar a la víctima, constató el fallecimiento del motociclista como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la caída.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Uspallata, mientras que personal de Policía Científica trabaja para determinar la mecánica del hecho.