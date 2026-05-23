Fin de semana frío en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este sábado

Tras varios días con mañanas muy frías, Mendoza tendrá un fin de semana con temperaturas bajas, heladas y tardes frescas. Según el pronóstico, las máximas se mantendrán por debajo de los 20°C.

Tras varios días con temperaturas mínimas bajas, Mendoza se prepara para vivir un fin de semana largo marcado por el frío y jornadas frescas, con máximas que se mantendrán por debajo de los 20 grados.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones se mantendrán estables durante los próximos días, con mañanas frías, posibles heladas y poco cambio de temperatura en gran parte de la provincia.

Para este sábado se espera una jornada con poca nubosidad y tiempo estable. Además, soplarán vientos leves del noreste y en la zona de cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado.

El día comenzará con temperaturas bajas y posibles heladas en sectores del interior provincial, mientras que hacia la tarde el ambiente será fresco pero agradable.

Máxima: 17°C

17°C Mínima: 5°C

Pronóstico para el domingo

El domingo continuará el tiempo frío en Mendoza, con nubosidad variable y temperaturas similares a las del sábado. Los vientos seguirán siendo leves del noreste.

En alta montaña podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, aunque en el llano no se esperan fenómenos importantes.

Máxima: 16°C

16°C Mínima: 6°C

Cómo estará el lunes feriado en Mendoza

El lunes, feriado por el Día de la Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio, continuará el tiempo estable en toda la provincia.

El pronóstico anticipa poca nubosidad, poco cambio de temperatura y vientos leves del noreste. En cordillera se mantendrá parcialmente nublado.