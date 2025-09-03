Trabajo en Mendoza: residencia para adultos mayores busca personal de limpieza y asistentes geriátricos

Residencia ubicada en la provincia de Mendoza, abrió nuevas vacantes laborales. Buscan asistentes geriátricos y personal masculino para tareas de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postularte.
La Residencia Santa Inés, institución dedicada al cuidado de adultos mayores, lanzó una convocatoria para ampliar su equipo de trabajo en Mendoza.
Puestos disponibles
- Asistente geriátrico con certificado: el rol está destinado a profesionales con formación específica en geriatría. Se valoran la vocación de servicio, la empatía y el compromiso en la atención a personas mayores.
- Personal masculino para limpieza: la búsqueda está orientada a candidatos responsables, organizados y con predisposición para el trabajo en equipo. Las tareas incluyen la higiene de espacios comunes y mantenimiento general de la residencia.
¿Cuáles son los requisitos?
- Para asistentes geriátricos, es excluyente contar con certificación habilitante.
- Para personal de limpieza masculino, se prioriza la responsabilidad y disponibilidad horaria.
- Buena predisposición para el trabajo en equipo.
- Compromiso con el cuidado y el orden de los espacios de la institución.
¿Cómo postularte?
Las personas interesadas pueden obtener más información y enviar su postulación comunicándose al siguiente número de contacto: 261 366 0801