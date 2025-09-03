Trabajo en Mendoza: residencia para adultos mayores busca personal de limpieza y asistentes geriátricos

Residencia ubicada en la provincia de Mendoza, abrió nuevas vacantes laborales. Buscan asistentes geriátricos y personal masculino para tareas de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postularte.

La Residencia Santa Inés, institución dedicada al cuidado de adultos mayores, lanzó una convocatoria para ampliar su equipo de trabajo en Mendoza.

Puestos disponibles

Asistente geriátrico con certificado: el rol está destinado a profesionales con formación específica en geriatría. Se valoran la vocación de servicio , la empatía y el compromiso en la atención a personas mayores.

el rol está destinado a profesionales con formación específica en geriatría. Se valoran la , la y el en la atención a personas mayores. Personal masculino para limpieza: la búsqueda está orientada a candidatos responsables, organizados y con predisposición para el trabajo en equipo. Las tareas incluyen la higiene de espacios comunes y mantenimiento general de la residencia.

¿Cuáles son los requisitos?

Para asistentes geriátricos , es excluyente contar con certificación habilitante.

, es excluyente contar con certificación habilitante. Para personal de limpieza masculino , se prioriza la responsabilidad y disponibilidad horaria.

, se prioriza la responsabilidad y disponibilidad horaria. Buena predisposición para el trabajo en equipo.

en equipo. Compromiso con el cuidado y el orden de los espacios de la institución.

¿Cómo postularte?

Las personas interesadas pueden obtener más información y enviar su postulación comunicándose al siguiente número de contacto: 261 366 0801