Trabajo en Mendoza: hotel 5 estrellas incorpora personal de limpieza y armado de salones

Hotel cinco estrellas de Guaymallén lanzó una convocatoria para cubrir puestos de limpieza, orden y armado de salones. Conocé los requisitos y cómo postular.
Un importante hotel cinco estrellas de Mendoza abrió una nueva convocatoria para sumar stewards a su equipo de trabajo.
Se trata de una posición clave en el sector de servicios, vinculada al mantenimiento de la limpieza, el orden y la preparación de espacios dentro del establecimiento.
Principales responsabilidades
El rol de steward incluye diferentes responsabilidades orientadas al correcto funcionamiento de las instalaciones y la atención a los detalles. Entre las principales tareas se destacan:
- Limpieza de cocina, bachas y espacios comunes.
- Armado de salones para eventos.
- Acarreo y organización de mobiliario (sillas, mesas, etc.).
- Colaboración con el equipo en tareas generales de orden y mantenimiento.
Requisitos para postularse
El hotel busca perfiles responsables y con compromiso, que cumplan con los siguientes requisitos:
- Secundario completo.
- Experiencia previa en limpieza, armado de salones o tareas similares.
- Excelente presencia.
¿Cómo postular?
Quienes estén interesados en formar parte del equipo deberán enviar su currículum a la dirección de correo electrónico habilitada para la búsqueda:
cv@eficienciaempresaria.com
Es importante aclarar en el asunto del mail el puesto al que se postulan.