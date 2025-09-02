Trabajo en Mendoza: hotel 5 estrellas incorpora personal de limpieza y armado de salones

Hotel cinco estrellas de Guaymallén lanzó una convocatoria para cubrir puestos de limpieza, orden y armado de salones. Conocé los requisitos y cómo postular.

Un importante hotel cinco estrellas de Mendoza abrió una nueva convocatoria para sumar stewards a su equipo de trabajo.

Se trata de una posición clave en el sector de servicios, vinculada al mantenimiento de la limpieza, el orden y la preparación de espacios dentro del establecimiento.

Principales responsabilidades

El rol de steward incluye diferentes responsabilidades orientadas al correcto funcionamiento de las instalaciones y la atención a los detalles. Entre las principales tareas se destacan:

Limpieza de cocina, bachas y espacios comunes.

de cocina, bachas y espacios comunes. Armado de salones para eventos.

de salones para eventos. Acarreo y organización de mobiliario (sillas, mesas, etc.).

(sillas, mesas, etc.). Colaboración con el equipo en tareas generales de orden y mantenimiento.

Requisitos para postularse

El hotel busca perfiles responsables y con compromiso, que cumplan con los siguientes requisitos:

Secundario completo.

completo. Experiencia previa en limpieza, armado de salones o tareas similares.

previa en limpieza, armado de salones o tareas similares. Excelente presencia.

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados en formar parte del equipo deberán enviar su currículum a la dirección de correo electrónico habilitada para la búsqueda:

cv@eficienciaempresaria.com

Es importante aclarar en el asunto del mail el puesto al que se postulan.