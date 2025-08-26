Oportunidad de trabajo en Mendoza: empresa de transporte busca choferes

Reconocida empresa local abrió una convocatoria para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
La Municipalidad de Maipú informó que se encuentra abierta la búsqueda de un chofer para sumarse a su equipo de trabajo.
El puesto está orientado a brindar servicios de traslado de pasajeros, con una jornada de dedicación completa.
¿Cuáles son los requisitos?
- Tener entre 25 y 50 años.
- Ser varón.
- Contar con experiencia comprobable en transporte de pasajeros.
- Poseer disponibilidad horaria full time.
- Licencia de conducir D1 (excluyente).
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae con el asunto “Chofer” al correo electrónico:
📧 direccionempleomaipu24@gmail.com