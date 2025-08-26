Oportunidad de trabajo en Mendoza: empresa de transporte busca choferes

Reconocida empresa local abrió una convocatoria para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

La Municipalidad de Maipú informó que se encuentra abierta la búsqueda de un chofer para sumarse a su equipo de trabajo.

El puesto está orientado a brindar servicios de traslado de pasajeros, con una jornada de dedicación completa.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener entre 25 y 50 años.

Ser varón.

Contar con experiencia comprobable en transporte de pasajeros.

Poseer disponibilidad horaria full time.

Licencia de conducir D1 (excluyente).

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae con el asunto “Chofer” al correo electrónico:

📧 direccionempleomaipu24@gmail.com