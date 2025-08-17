¿Trabajás en la seguridad privada? así podés finalizar tus estudios secundarios

El convenio entre la DGE y el Ministerio de Seguridad facilita el acceso a la secundaria con modalidades flexibles y acompañamiento personalizado.

La Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza sellaron un convenio de cooperación para facilitar el acceso a la educación secundaria de todo el personal que trabaja en seguridad privada dentro de la provincia.

La medida tiene como objetivo asegurar que los vigiladores cumplan con la formación básica obligatoria que exige la ley y, a la vez, puedan desarrollar herramientas y competencias que mejoren su desempeño profesional.

Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos confirmaron que existen centros disponibles en todos los departamentos. Además, la información sobre inscripciones y modalidades de cursado puede consultarse en el sitio oficial www.mendoza.edu.ar.

Modalidades flexibles y acompañamiento

El programa ofrece distintas opciones de cursado: presencial, semipresencial y a distancia, para que cada trabajador pueda adaptarlo a sus horarios y responsabilidades. También se implementan mesas especiales de examen y sistemas ágiles de inscripción mediante código QR.

Érico Arias, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, destacó la relevancia de la iniciativa y explicó que se viene trabajando desde hace meses junto al Ministerio de Seguridad, las empresas y los gremios del sector. “Habrá un acompañamiento y seguimiento personalizado para que cada estudiante logre finalizar sus estudios”, señaló.

Hacia la profesionalización de la seguridad privada

La medida se enmarca en la reglamentación de la ley provincial N° 9.578, que apunta a jerarquizar la seguridad privada en Mendoza. Con este convenio se busca que ningún trabajador quede afuera del sistema educativo por no contar con título secundario, brindándoles apoyo pedagógico y administrativo durante todo el proceso.