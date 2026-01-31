Tormentas, posible granizo y descenso de la temperatura: a qué hora podría llover este sábado

El sábado se presenta inestable en gran parte de la provincia, con lluvias, tormentas y probabilidad de granizo durante la tarde y la noche. El pronóstico anticipa una mejora parcial el domingo y un nuevo aumento de la temperatura para el lunes.

Después de la intensa tormenta que se vivió en Mendoza este viernes, para el sábado continúa la inestabilidad meteorológica, con cielo mayormente nublado desde la mañana y precipitaciones en distintos puntos del territorio provincial.

A partir de la tarde podría llover, especialmente desde las 15 horas, en el oeste del Valle de Uco y el Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia Malargüe. Desde las 17 horas, podrían registrarse precipitaciones más generalizadas, con riesgo de tormentas fuertes y posible caída de granizo, principalmente en el Valle de Uco y el Este provincial.

Las condiciones inestables podrían mantenerse hasta la madrugada del domingo.

La temperatura máxima alcanzará los 28°C, mientras que la mínima fue de 16°C.

Qué se espera para el domingo

Para el domingo 1 de febrero, el pronóstico indica una jornada mayormente nublada, con algo de inestabilidad durante la mañana en el Valle de Uco y el Gran Mendoza, donde no se descartan lluvias aisladas.

Durante la tarde, entre las 15 horas y las 16 horas, podrían desarrollarse tormentas localizadas en el oeste de estas regiones, con tendencia a mejorar hacia la noche.

Las temperaturas volverán a subir levemente, con una máxima cercana a los 29°C y una mínima que rondará los 19°C.

Cómo estará el lunes

El lunes 2 de febrero se anticipa un nuevo ascenso de la temperatura, con cielo mayormente despejado durante el día.

La máxima provincial alcanzará los 33°C, mientras que la mínima se ubicará en 20°C.

Durante la tarde, se prevé la presencia de viento Zonda leve en Malargüe y moderado en el sur del departamento, con velocidades que podrían rondar los 35 km/h. Hacia la noche, ingresará un frente de viento sur, que podría provocar un cambio en las condiciones y el desarrollo de tormentas durante la madrugada del martes, comenzando en el Valle de Uco y alcanzando el Gran Mendoza.