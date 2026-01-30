Impactantes videos de la tormenta en Mendoza: autos arrastrados por el agua y calles completamente inundadas

La feroz tormenta que azotó a Mendoza dejó imágenes de alto impacto, con autos arrastrados por la correntada, barrios anegados, caída de granizo y serias complicaciones en el tránsito. Rigen alertas amarilla y naranja en gran parte de la provincia.

Una intensa tormenta volvió a golpear con fuerza a Mendoza y provocó inundaciones generalizadas, calles completamente anegadas y graves complicaciones en la circulación en distintos puntos del Gran Mendoza, el Valle de Uco y el Este provincial. En pocos minutos, la abundante caída de agua superó la capacidad de drenaje y dejó escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Uno de los registros más contundentes se produjo en Luján de Cuyo, donde un video viral mostró cómo el agua acumulada sobre la calzada se transformó en una verdadera correntada. En las imágenes se observa a autos totalmente tapados por el agua y a vehículos arrastrados como si se tratara de un río desbordado.

Por otro lado, lectores de elnueve.com reportaron que en el Polo Judicial de la provincia quedaron vehículos completamente tapados por el agua. “Están todos los drenajes tapados, sucios y se ha quedado toda el agua”, señalaban.

Las lluvias intensas y la caída de granizo se registraron en amplios sectores del territorio provincial. Según reportes técnicos, los primeros núcleos activos dejaron precipitaciones fuertes con granizo pequeño en Godoy Cruz, mientras que al norte de El Carrizal se reportaron lluvias intensas acompañadas de granizo. El sistema avanzó luego sobre el sur de Blanco Encalada y la zona de la Destilería de YPF, con desplazamiento hacia el centro de Luján de Cuyo.

Minutos más tarde, se informó caída de granizo en sectores de Luján, Godoy Cruz y Maipú, además de lluvias intensas con probabilidad de granizo en Las Heras y al oeste de Guaymallén.

En el Este provincial, las tormentas impactaron con granizo en Junín, especialmente en Medrano, La Isla y Rodríguez Peña. En tanto, desde el sur provincial se reportó granizo en La Tombina, El Cerrito y La Nora, con una celda que avanzó hacia Ciudad de Mendoza, Cuadro Nacional y Las Paredes. Incluso se registraron precipitaciones intensas y granizo en zonas cercanas al aeropuerto, consolidando un escenario de inestabilidad generalizada.

Como consecuencia del fenómeno, se produjeron colapsos viales, caída de árboles y cortes de energía eléctrica en sectores de El Challao, Dalvian, parte del centro de la Ciudad de Mendoza y otras zonas del área metropolitana. También se registraron servicios afectados, como la suspensión del Metrotranvía por árboles caídos sobre las vías, y centros comerciales inundados, lo que profundizó las complicaciones para vecinos y conductores.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes rige alerta naranja en el Sur provincial y el Valle de Uco, mientras que el Gran Mendoza y el Este permanecen bajo alerta amarilla. El organismo advirtió que pueden registrarse tormentas fuertes a severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas capaces de generar daños y dificultar la circulación, un escenario que podría extenderse al inicio del sábado.