Tormentas este domingo en Mendoza: a qué hora podría llover

El pronóstico anticipa lluvias desde la mañana en el sur provincial y una reactivación de tormentas hacia la tarde y la noche en distintas zonas de Mendoza.

El tiempo en Mendoza se presenta inestable este domingo 15 de febrero, en una jornada atravesada por altas temperaturas y la probabilidad de tormentas en distintos momentos del día.

A qué hora y en dónde podría llover este domingo

Durante las primeras horas de la mañana, se registraron tormentas y precipitaciones de intensidad de moderada a fuerte en el sur provincial, principalmente en San Rafael y General Alvear. La inestabilidad se mantiene en la zona Sur, con el sistema desplazándose hacia el norte de General Alvear y sectores rurales, y una mejora prevista hacia las 11 horas.

A lo largo del día continuará una circulación de viento leve del sector sur, entre las 9 y las 22 horas, con alcance en toda la provincia.

Según el pronóstico, el mayor foco de atención estará puesto en la tarde y la noche. A partir de las 16 horas, se espera una reactivación de tormentas en el oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco. Las lluvias podrían darse hacia las 22 horas, con precipitaciones débiles a moderadas que se extenderían durante la noche y la madrugada del lunes hacia el norte del Valle de Uco.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima cercana a los 30ºC, mientras que las mínima rondará los 19ºC.

Pronóstico extendido del tiempo

Lunes 16 de febrero

Se prevé viento leve del norte, rotando hacia el sur entre el mediodía y la noche.

Además, se espera la presencia de viento Zonda en el sur de Malargüe, Malargüe y la precordillera sur, con velocidades promedio de 40 km/h.

La jornada comenzará inestable en el norte y este provincial. Se reactivará la probabilidad de tormentas y posible caída de granizo para el sur de Mendoza.

La temperatura máxima será de 33 °C, con mínimas de 19 °C.

Martes 17 de febrero

Continuará el viento Zonda en el sur de Malargüe, Malargüe y la precordillera sur con intensidades similares a las del lunes.

La mañana comenzará inestable en la zona Este. Se espera nueva inestabilidad en el sur provincial, que podría extenderse durante la madrugada con tormentas intensas.

En Alta Montaña, el cielo se mantendrá mayormente despejado.

La máxima rondará los 32 °C, mientras que la mínima será de 20 °C.