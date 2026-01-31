Tormentas en Mendoza: qué rutas están cortadas y por cuáles se puede transitar con precaución

Las tormentas provocaron cortes y circulación restringida en rutas nacionales y provinciales. Hay tramos intransitables y otros habilitados con precaución en distintas zonas de Mendoza.
Las intensas tormentas que afectan a Mendoza provocaron cortes, demoras y circulación restringida en distintas rutas provinciales y nacionales.
Según el informe oficial de este sábado, varios tramos permanecen intransitables, mientras que otros pueden utilizarse con extrema precaución, especialmente en zonas de montaña.
A continuación, el estado actualizado de las principales rutas de la provincia.
Las rutas que están cortadas y por cuáles se puede transitar
Gran Mendoza
- Ruta Nacional 7 (Alta Montaña): transitable con precaución.
- Rutas Nacionales y Provinciales 40, 60, 52, 149, 16, 61 y 86: transitables con precaución.
- Ruta Provincial 82: corte total hacia Cacheuta a la altura de Las Compuertas, en el kilómetro 34, zona de la Central Hidroeléctrica Álvarez Condarco, debido a un alud.
- Ruta Provincial 28: corte de tránsito en Carril Lavalle y Puente Costa Canal (calle Florida).
- Paso Internacional Cristo Redentor (RN 7): cerrado.
Zona Este
- Ruta Nacional 7 y Rutas Provinciales 153, 71, 60, 41, 62, 43, 61, 77 y 51: transitables.
- Ruta Provincial 50: nuevo corte entre calles Martínez y Alto Verde por tareas de despeje de banquinas, accesos a cocheras y restablecimiento de servicios públicos.
Valle de Uco
- Rutas Nacionales 143 y 40: transitables.
- Rutas Provinciales 89 y 92: transitables.
- Ruta Provincial 94 (Manzano Histórico – India Muerta): transitable con precaución.
Zona Sur
- Rutas Nacionales 143, 144, 145 y 146: transitables con precaución.
- Rutas Provinciales 150, 188, 171, 200, 202 y 146: transitables con precaución.
- Paso Pehuenche: habilitado desde las 13 horas para todo tipo de vehículos.
- Ruta Provincial 173 (Valle Grande): transitable con precaución; tramo Valle Grande – El Nihuil, cortado.
- Ruta Provincial 226 (Paso El Planchón): cerrada e intransitable.
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, circular con extrema precaución y consultar el estado de las rutas antes de viajar, ya que las condiciones pueden modificarse con el avance de las tormentas.