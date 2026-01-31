Tormentas en Mendoza: qué rutas están cortadas y por cuáles se puede transitar con precaución

Mendoza

Las tormentas provocaron cortes y circulación restringida en rutas nacionales y provinciales. Hay tramos intransitables y otros habilitados con precaución en distintas zonas de Mendoza.

Redacción ElNueve.com

Las intensas tormentas que afectan a Mendoza provocaron cortes, demoras y circulación restringida en distintas rutas provinciales y nacionales.

Según el informe oficial de este sábado, varios tramos  permanecen intransitables, mientras que otros pueden utilizarse con extrema precaución, especialmente en zonas de montaña.

A continuación, el estado actualizado de las principales rutas de la provincia.

Las rutas que están cortadas y por cuáles se puede transitar

Gran Mendoza

  • Ruta Nacional 7 (Alta Montaña): transitable con precaución.
  • Rutas Nacionales y Provinciales 40, 60, 52, 149, 16, 61 y 86: transitables con precaución.
  • Ruta Provincial 82: corte total hacia Cacheuta a la altura de Las Compuertas, en el kilómetro 34, zona de la Central Hidroeléctrica Álvarez Condarco, debido a un alud.
  • Ruta Provincial 28: corte de tránsito en Carril Lavalle y Puente Costa Canal (calle Florida).
  • Paso Internacional Cristo Redentor (RN 7): cerrado.

Zona Este

  • Ruta Nacional 7 y Rutas Provinciales 153, 71, 60, 41, 62, 43, 61, 77 y 51: transitables.
  • Ruta Provincial 50: nuevo corte entre calles Martínez y Alto Verde por tareas de despeje de banquinas, accesos a cocheras y restablecimiento de servicios públicos.

Valle de Uco

  • Rutas Nacionales 143 y 40: transitables.
  • Rutas Provinciales 89 y 92: transitables.
  • Ruta Provincial 94 (Manzano Histórico – India Muerta): transitable con precaución.

Zona Sur

  • Rutas Nacionales 143, 144, 145 y 146: transitables con precaución.
  • Rutas Provinciales 150, 188, 171, 200, 202 y 146: transitables con precaución.
  • Paso Pehuenche: habilitado desde las 13 horas para todo tipo de vehículos.
  • Ruta Provincial 173 (Valle Grande): transitable con precaución; tramo Valle Grande – El Nihuil, cortado.
  • Ruta Provincial 226 (Paso El Planchón): cerrada e intransitable.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, circular con extrema precaución y consultar el estado de las rutas antes de viajar, ya que las condiciones pueden modificarse con el avance de las tormentas.

