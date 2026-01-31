Mendoza bajo alerta amarilla y naranja: las zonas donde se esperan lluvias intensas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja y amarilla por tormentas para gran parte de Mendoza, con pronóstico de lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas para este sábado.

Luego de la inusual tormenta que azotó a Mendoza en las últimas horas y dejó imágenes poco habituales como zanjones completamente desbordados, accesos clave bajo el agua, viviendas anegadas y más de una decena de personas rescatadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta naranja por tormentas para gran parte de la provincia.

Zonas alcanzadas por las alertas

Alerta naranja

Según el informe oficial, las áreas bajo alerta naranja podrían ser afectadas por tormentas fuertes y, en algunos casos, severas. Estas condiciones podrían incluir caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que superarían los 90 km/h y abundante precipitación en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada estimados oscilan entre 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que puedan superarse de manera puntual.

La alerta rige para la cordillera, precordillera norte y central, Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este, San Rafael y General Alvear. En estas áreas se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos, con posible impacto en la sociedad, la vida cotidiana, los bienes y el medio ambiente. Se recomienda extremar precauciones.

Alerta amarilla

Alcanza a la cordillera de San Rafael, Malargüe y la zona baja de Malargüe. En estos sectores podrían registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de las actividades habituales.

Fin de semana con lluvias y tormentas en Mendoza

Después de la intensa tormenta que se vivió en Mendoza este viernes, para el sábado continúa la inestabilidad meteorológica, con cielo mayormente nublado desde la mañana y precipitaciones en distintos puntos del territorio provincial.

A partir de la tarde podría llover, especialmente desde las 15 horas, en el oeste del Valle de Uco y el Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia Malargüe. Desde las 17 horas, podrían registrarse precipitaciones más generalizadas, con riesgo de tormentas fuertes y posible caída de granizo, principalmente en el Valle de Uco y el Este provincial.

Las condiciones inestables podrían mantenerse hasta la madrugada del domingo.