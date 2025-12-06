Tormentas en Mendoza: lluvias intensas y probabilidad de granizo para la noche del sábado y la mañana del domingo

Las tormentas se intensificarán entre la madrugada y la mañana del domingo, con alertas vigentes por lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Mendoza atraviesa este sábado un una jornada marcada por la inestabilidad, con dos alertas meteorológicas vigentes que anticipan un aumento de las tormentas durante las próximas horas.

Las condiciones comenzarán a intensificarse hacia la madrugada y la mañana del domingo 7 de diciembre, con precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de granizo en varios sectores de la provincia.

Alerta naranja: tormentas fuertes en gran parte de la provincia

La alerta abarca la cordillera y precordillera del Centro y Norte provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Este. En estas áreas se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas y la eventual caída de granizo.

Las tormentas podrían desarrollarse entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, con núcleos intensos en sectores puntuales.

Alerta amarilla para el sur mendocino

Además, se mantiene una alerta amarilla para la zona baja de San Rafael y General Alvear, donde existe probabilidad de precipitaciones durante la mañana del domingo. También en este caso no se descarta la formación de celdas de tormenta con granizo.