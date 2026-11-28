Las tormentas afectan a distintos sectores de Mendoza y el pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará durante el fin de semana. Las zonas afectadas y cómo seguirá el tiempo.

Tal y cómo lo había anticipado el pronóstico para este sábado, las lluvias ya comenzaron a aparecer en distintos puntos de Mendoza. Los radares de Contingencias Climáticas registran precipitaciones de distinta intensidad en zonas de montaña, el Valle de Uco y también en el Gran Mendoza.

Desde ELNUEVE.COM seguimos los reportes de Radar San Martín-AEMSA y las novedades sobre las lluvias y tormentas que afectan a la provincia.

Dónde está lloviendo en Mendoza

Domingo 28 de noviembre | 14:24|

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas en las cuencas Casa de Piedra, Colector Las Heras y Quebrada de Las Chilcas, con lento desplazamiento hacia el noreste.

Lluvias débiles al este de Potrerillos, en la cuenca del río Mendoza.

Lluvias moderadas en Gualtallary.

Continúan las lluvias intensas al norte de Villavicencio. Lluvias débiles al norte del centro de Las Heras.

Domingo 28 de noviembre | 13:54|

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas a intensas al norte y cerca de Reserva Villavicencio.

Continúan las lluvias intensas y probable granizo en el Oeste de Ciudad y Las Heras, afectando Cuenca San Isidro y Cuenca Casa de Piedra. Con lento desplazamiento al Este.

Lluvias moderadas al Oeste de Embalse Potrerillos.

Lluvias débiles al norte de San José, Tupungato.

Domingo 28 de noviembre | 13:24|

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas a intensas al norte y cerca de Reserva Villavicencio.

Continúan las lluvias intensas y probable granizo en el Oeste de Ciudad y Las Heras, afectando Cuenca San Isidro y Cuenca Casa de Piedra. Con lento desplazamiento al Este.

Continúan las lluvias intensas y probable granizo en el Oeste de Ciudad y Las Heras, afectando Cuenca San Isidro y Cuenca Casa de Piedra. Con lento desplazamiento al Este. Lluvias moderadas al Oeste de Embalse Potrerillos.

Lluvias débiles al norte de San José, Tupungato.

Domingo 28 de noviembre | 13:54|

Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:

Tormenta con precipitación de lluvia fuerte y granizo sobre Ruta 40 en el tramo Los Pocitos-El Sosneado. Lento desplazamiento al Sureste a 10 Km/h.

Domingo 28 de noviembre | 13:45|

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias intensas en el oeste de Godoy Cruz y Ciudad. Afectando oeste de cuencas Zanjón de Los Ciruelos y San Isidro. Avanza lentamente al noreste, será muy afectada Cuenca San Isidro y Cuenca Casa de Piedra. Precipitando granizo chico. Afectación de oeste Cuenca Maure.

Domingo 28 de noviembre | 13:10|

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas sobre Ruta 52, al este de Villavicencio.

Lluvias moderadas al norte de Embalse Potrerillos.

Continúan las lluvias moderadas en La Carrera de Tupungato

Domingo 28 de noviembre | 13:09|

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA: