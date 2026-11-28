Las tormentas afectan a distintos sectores de Mendoza y el pronóstico anticipa que la inestabilidad continuará durante el fin de semana. Las zonas afectadas y cómo seguirá el tiempo.
Tal y cómo lo había anticipado el pronóstico para este sábado, las lluvias ya comenzaron a aparecer en distintos puntos de Mendoza. Los radares de Contingencias Climáticas registran precipitaciones de distinta intensidad en zonas de montaña, el Valle de Uco y también en el Gran Mendoza.
Desde ELNUEVE.COM seguimos los reportes de Radar San Martín-AEMSA y las novedades sobre las lluvias y tormentas que afectan a la provincia.
Dónde está lloviendo en Mendoza
Domingo 28 de noviembre | 14:24|
Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:
- Lluvias moderadas en las cuencas Casa de Piedra, Colector Las Heras y Quebrada de Las Chilcas, con lento desplazamiento hacia el noreste.
- Lluvias débiles al este de Potrerillos, en la cuenca del río Mendoza.
- Lluvias moderadas en Gualtallary.
- Continúan las lluvias intensas al norte de Villavicencio. Lluvias débiles al norte del centro de Las Heras.
Domingo 28 de noviembre | 13:54|
Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:
- Lluvias moderadas a intensas al norte y cerca de Reserva Villavicencio.
- Continúan las lluvias intensas y probable granizo en el Oeste de Ciudad y Las Heras, afectando Cuenca San Isidro y Cuenca Casa de Piedra. Con lento desplazamiento al Este.
- Lluvias moderadas al Oeste de Embalse Potrerillos.
- Lluvias débiles al norte de San José, Tupungato.
Domingo 28 de noviembre | 13:24|
Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:
- Lluvias moderadas a intensas al norte y cerca de Reserva Villavicencio.
Continúan las lluvias intensas y probable granizo en el Oeste de Ciudad y Las Heras, afectando Cuenca San Isidro y Cuenca Casa de Piedra. Con lento desplazamiento al Este.
- Lluvias moderadas al Oeste de Embalse Potrerillos.
- Lluvias débiles al norte de San José, Tupungato.
Domingo 28 de noviembre | 13:54|
Informa el Sr. Marcelo Peña de Radar San Rafael-AEMSA:
- Tormenta con precipitación de lluvia fuerte y granizo sobre Ruta 40 en el tramo Los Pocitos-El Sosneado. Lento desplazamiento al Sureste a 10 Km/h.
Domingo 28 de noviembre | 13:45|
Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:
- Lluvias intensas en el oeste de Godoy Cruz y Ciudad. Afectando oeste de cuencas Zanjón de Los Ciruelos y San Isidro. Avanza lentamente al noreste, será muy afectada Cuenca San Isidro y Cuenca Casa de Piedra. Precipitando granizo chico. Afectación de oeste Cuenca Maure.
Domingo 28 de noviembre | 13:10|
Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:
- Lluvias moderadas sobre Ruta 52, al este de Villavicencio.
- Lluvias moderadas al norte de Embalse Potrerillos.
- Continúan las lluvias moderadas en La Carrera de Tupungato
Domingo 28 de noviembre | 13:09|
Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:
- Lluvias débiles al noreste de Uspallata.
- Lluvias moderadas en el sudeste de Villavicencio y afectará Ruta 52.
- Lluvias débiles en La Carrera de Tupungato.