El servicio de agua potable en el Gran Mendoza continúa recuperándose este viernes 27 de noviembre, luego de los inconvenientes provocados por la elevada turbiedad del agua cruda tras maniobras realizadas en el dique Potrerillos.

En un nuevo reporte difundido a las 12.30, Aguas Mendocinas informó que las reservas de los establecimientos potabilizadores muestran una mejora y que el sistema avanza hacia la normalización.

La empresa señaló que el personal operativo continúa realizando purgas de acueductos y las acciones necesarias para solucionar la situación en el menor tiempo posible.

Cómo están las reservas de agua este viernes

Según el informe de las 12.30, estos son los niveles de reserva de los principales establecimientos:

Alto Godoy: 54% de su capacidad, en estado aceptable y en recuperación.

Benegas: 63% de su capacidad, en estado aceptable y en recuperación.

Luján I: 95% de su capacidad, en estado normal.

Luján II: 92% de su capacidad, en estado normal.

Potrerillos: 93% de su capacidad, en estado normal.

Los valores reflejan una mejora respecto del reporte de las 8, cuando Alto Godoy registraba 48% de reserva y Benegas, 57%.

¿Qué zonas del Gran Mendoza siguen con problemas de agua?

De acuerdo con los avisos de Aguas Mendocinas, los sectores que presentan inconvenientes este viernes son:

Godoy Cruz

Distritos Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte: afectación prevista hasta las 23.59.

Zona oeste y centro de Godoy Cruz: problemas en el servicio hasta las 23.59.

Ciudad de Mendoza

Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección.

Barrio La Favorita.

En estos sectores, el aviso indica afectación hasta las 23.59 de este viernes.

Guaymallén

– Desde Independencia hasta Terrada y desde Sarmiento hasta Cubillos: afectación prevista desde las 11 hasta las 23.59.

Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz

Guaymallén.

Coquimbito y Gutiérrez, en Maipú.

Las Tortugas y San Francisco del Monte, en Godoy Cruz.

En este caso, el aviso inicial establecía inconvenientes hasta las 13.

¿Cuándo se restablecerá totalmente el servicio?

Aguas Mendocinas informó que la recuperación del servicio continúa de forma paulatina y estimó que el agua potable estaría totalmente restablecida este sábado por la mañana.

Mientras tanto, se mantiene el abastecimiento mediante camiones cisterna a servicios esenciales y críticos, como hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

La empresa solicitó a la población continuar con un uso sumamente responsable y solidario del agua potable para cuidar las reservas y colaborar con la normalización del sistema.