La propuesta reunirá a comercios mendocinos con ofertas en distintos productos, rebajas del 50% y promociones especiales. La iniciativa busca impulsar las ventas y ofrecer alternativas para comprar a precios más accesibles.

La Ciudad de Mendoza prepara una nueva edición del Outlet de la Ciudad, una iniciativa que reunirá a distintos comercios del centro con descuentos y promociones especiales durante cuatro jornadas.

El planazo incluirá distintas oportunidades para quienes quieran aprovechar las ofertas y adelantar compras. Entre los beneficios anunciados habrá un 30% de descuento en productos de Outlet, promociones de 2×1 y rebajas del 50% en percheros y mesas con artículos seleccionados.

La convocatoria busca ampliar el alcance de las promociones y sumar a más comerciantes a la iniciativa.

El Outlet forma parte de las acciones que impulsa el municipio junto al sector privado para acompañar al comercio local y fortalecer la actividad económica del centro mendocino. En agosto pasado, una propuesta similar se realizó con el Outlet de Galerías.

Con esta nueva edición, la intención es generar movimiento comercial, acercar ofertas a vecinos y turistas y dar mayor visibilidad a los negocios que forman parte de la convocatoria.

Cuándo es el Outlet de la Ciudad

La nueva edición se realizará del miércoles 2 al sábado 5 de diciembre. El punto central será calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre San Martín y 9 de Julio.

También participarán comercios de toda la traza de Rivadavia, de calle Amigorena y de 9 de Julio, entre Montevideo y Sarmiento.