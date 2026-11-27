Este sábado 28 de noviembre, Andy Kusnetzoff recibirá a cinco invitados de distintos rubros en una nueva emisión de PH, Podemos Hablar en la pantalla de El 9 Televida. Mirá de quiénes se trata.
Andy Kusnetzoff volverá a reunir a un grupo heterogéneo de figuras este sábado 28 de noviembre en una nueva edición de PH, Podemos Hablar —el ciclo que se emite por El 9 Televida—, con protagonistas vinculados al periodismo, el espectáculo, el humor, la meteorología y el deporte.
Quiénes estarán en el punto de encuentro este sábado
La mesa de invitados de este sábado estará integrada por cinco nombres destacados:
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Luciana Geuna: la periodista llega tras haberse convertido recientemente en la última eliminada de MasterChef Celebrity, un paso por las cocinas que sorprendió a muchos y cerró su participación en el certamen gastronómico.
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Silvina Escudero: la bailarina y actriz dirá presente atravesando un nuevo momento sentimental, a seis meses de haber confirmado su separación de Federico, con quien compartió nueve años en pareja y dos de matrimonio.
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Daniel Aráoz: el actor y humorista aportará su impronta y recorrerá distintos tramos de su trayectoria artística.
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Daniel Roggiano: el meteorólogo sumará su mirada y sus historias vinculadas a una profesión siempre presente en la rutina diaria.
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Agustina Albertario: la jugadora de hockey y exintegrante de Las Leonas compartirá vivencias y anécdotas desde el deporte de alto rendimiento.
Con perfiles variados y relatos en primera persona, el programa propondrá una nueva noche de charlas y confesiones en la pantalla de El 9 Televida.