Tormenta de Santa Rosa: Mendoza bajo alerta amarilla por lluvias, nevadas y viento

La Tormenta de Santa Rosa sigue presente en la provincia con lluvias en diferentes regiones, nevadas en cordillera y vientos del sur. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y el mal tiempo continuará este domingo.

La tormenta de Santa Rosa se mantiene activa en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se mantienen las condiciones de inestabilidad en Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este, con lluvias que en algunos sectores pueden ser persistentes.

En cuanto a la cordillera, se registran nevadas en el Valle de Uco, cordillera Norte y la precordillera de Luján y Las Heras. También se reportan vientos del sector sur en el Este provincial, la zona baja de San Rafael, General Alvear y sectores de Las Heras.

Pronóstico extendido en Mendoza

Domingo

Cielo mayormente nublado, lluvias durante la mañana y descenso de la temperatura.

En cordillera, mejora hacia la tarde.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C

Lunes

Leve mejora con nubosidad parcial y ascenso térmico. Vientos moderados del noreste.

Máxima: 19°C | Mínima: 5°C

Martes

Jornada con poca nubosidad y nuevo ascenso de la temperatura. Vientos moderados del sudeste.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Miércoles

Cielo mayormente nublado, sin grandes cambios en la temperatura.

Máxima: 21°C | Mínima: 9°C