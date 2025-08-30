Tormenta de Santa Rosa: lluvias intensas y granizo en varios departamentos de Mendoza

La tormenta de Santa Rosa se mantiene activa en Mendoza con lluvias moderadas e intensas, truenos y granizo en distintos departamentos. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja.

La tormenta de Santa Rosa se sigue sintiendo en la provincia. Según el organismo de Defensa Civil, diversas zonas de Mendoza presentan lluvias de distinta intensidad con desplazamiento de norte a sur, afectando tanto áreas urbanas como rurales.

Las zonas afectadas

Gran Mendoza:

Lluvias moderadas a intensas: Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y todo Guaymallén.

Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y todo Guaymallén. Centro de Maipú: se esperan lluvias intensas en pocos minutos.

se esperan lluvias intensas en pocos minutos. Rodeo del Medio: probable caída de granizo en breve.

probable caída de granizo en breve. Ruta 7 (Ciudad de Mendoza a Km 8): se recomienda mucha precaución por granizo pequeño y acumulación de agua.

Valle de Uco y Este de Mendoza:

Lluvias moderadas: distritos del Este de Tupungato y todo el Este de Tunuyán, incluyendo sectores sobre Ruta 40.

distritos del Este de Tupungato y todo el Este de Tunuyán, incluyendo sectores sobre Ruta 40. Lluvias intensas con granizo pequeño: centro de Tupungato.

centro de Tupungato. Norte de Jocolí: lluvias intensas, afectando Ruta 40.

lluvias intensas, afectando Ruta 40. Las Catitas y La Dormida (Santa Rosa): lluvias moderadas.

lluvias moderadas. Rivadavia: fuerte lluvia con granizo, sin daños reportados.

fuerte lluvia con granizo, sin daños reportados. Centro de Lavalle y Las Catitas: lluvias intensas previstas en los próximos minutos.

Alrededores del Gran Mendoza (sectores específicos):

Lluvias intensas y probable granizo pequeño: Los Álamos y Norte de Fray Luis Beltrán.

Podría afectar también Los Corralitos, Bermejo y Km 8 de Guaymallén, con desplazamiento hacia el sur.

Recomendaciones de Defensa Civil

Evitar circular por calles inundadas.

Asegurar objetos sueltos en viviendas.

Mantener precaución ante descargas eléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta naranja, señalando que los fenómenos pueden ser peligrosos para la sociedad, los bienes y el medio ambiente, con riesgo de anegamientos, interrupciones en rutas y daños por granizo.