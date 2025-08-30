La tormenta de Santa Rosa ya afecta a varios departamentos de Mendoza

La tormenta de Santa Rosa ya se registra con lluvias intensas y granizo en distintos departamentos de Mendoza. El SMN mantiene la alerta naranja y advierte posibles complicaciones en rutas y zonas urbanas.

La tormenta de Santa Rosa comenzó a sentirse en Mendoza con precipitaciones que varían entre moderadas e intensas según la zona.

Zonas afectadas por la tormenta

Valle de Uco

Lluvias intensas: Anchoris, Tupungato, Villa Bastías, El Peral, El Algarrobo, Los Sauces, Los Árboles, Las Pintadas de Tunuyán, La Consulta y Villa de San Carlos.

Granizo pequeño y mucha lluvia: centro de Tupungato.

Zona Este y alrededores de Mendoza capital

Lluvias moderadas: Potrerillos, Agrelo, Nueva California, El Salto y La Carrera.

Lluvias moderadas en el campo: al norte de Desaguadero y La Paz.

Sur provincial

Lluvias moderadas: centro de San Rafael, Rama Caída, Salto de las Rosas, Las Paredes y sur de Valle Grande.

Lluvias en el campo: Divisadero Las Águilas.

Otras zonas puntuales

Lluvias intensas: Vista Flores de Tunuyán.

Precipitaciones sobre Ruta 40: Ugarteche.

Alerta naranja para toda Mendoza

El SMN emitió una alerta naranja, que indica que los fenómenos pueden ser peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Se esperan lluvias intensas con acumulados significativos en cortos períodos, que podrían provocar anegamientos en áreas urbanas y complicaciones en rutas.

Además, se prevén nevadas en cordillera y precordillera de Las Heras y Luján, así como en la zona baja de Malargüe, durante la madrugada del domingo.